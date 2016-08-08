Перша медаль України в Ріо: Порошенко та Гройсман привітали стрілка Куліша

«Вітаємо українських олімпійців з першою нагородою в Ріо! Сергій Куліш здобув срібну медаль! Так тримати!», - написав глава держави у Twitter.

Вітаємо українських олімпійців з першою нагородою в Ріо!

Сергій Куліш здобув срібну медаль! Так тримати! pic.twitter.com/2f4LUzUyuK — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 серпня 2016 р.

«Браво, Сергій Куліш виборов срібну нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м! Вітаю з першою медаллю українських спортсменів на Олімпіаді»!, - зазначив Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх український спортсмен Куліш став володарем срібної медалі у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Результат українця - 204,6 очка.

Володарем "золота" став італієць Ніколо Кампріані, який набрав 206,1 очка, "бронза" у росіянина.