Перша медаль України в Ріо: Порошенко та Гройсман привітали стрілка Куліша
Президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман привітали українських олімпійців з першою нагородою в Ріо-де-Жанейро.
«Вітаємо українських олімпійців з першою нагородою в Ріо! Сергій Куліш здобув срібну медаль! Так тримати!», - написав глава держави у Twitter.
Вітаємо українських олімпійців з першою нагородою в Ріо!— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 серпня 2016 р.
Сергій Куліш здобув срібну медаль! Так тримати! pic.twitter.com/2f4LUzUyuK
«Браво, Сергій Куліш виборов срібну нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м! Вітаю з першою медаллю українських спортсменів на Олімпіаді»!, - зазначив Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх український спортсмен Куліш став володарем срібної медалі у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Результат українця - 204,6 очка.
Володарем "золота" став італієць Ніколо Кампріані, який набрав 206,1 очка, "бронза" у росіянина.