Rio2016: Україна завоювала першу медаль (відео)
Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів.
Про це повідомляє з Ріо наш кореспондент Кирило Стадніченко.
Найцікавіше, що Сергій лідирував протягом певного проміжку часу.
У фіналі він поступився спортсмену з Італії. Наразі очікуємо виступів інших представників України та підтримуємо їх.
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Як повідомляв УНІАН, після успіху Сергія Куліша на олімпійських змаганнях з кульової стрільби Україна увійшла до списку країн, які завойовували медалі на Іграх в Ріо-де-Жанейро. Наразі Україна з однією срібною медаллю посідає 20-е місце в медальному заліку Олімпіади-2016.
Щоб бути у курсі останніх подій у Ріо, дивіться відеоблог УНІАН від нашого спецкореспондента Кирила Стадніченка із самого серця Олімпіади-2016.