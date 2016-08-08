Стрілець Сергій Куліш здобув для України першу медаль на Олімпіаді в Ріо
18:28, 08 серпня 2016Ріо-2016
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Українець виграв срібну медаль у змаганні зі стрільби з пневматичної гвинтівки.
noc-ukr.org
Українець Сергій Куліш став володарем срібної медалі у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.
Результат українця - 204,6 очки. Володарем "золота" став італієць Ніколо Кампріані, який набрав 206,1 очки.
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Скріншот трансляції на UA:Перший
Інший українець у фінальній частині даного турніру Олег Царьков посів восьме місце.
Як повідомляв УНІАН, раніше Куліш і Царьков подолали кваліфікацію змагань, потрапивши у вісімку кращих спортсменів турніру.
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