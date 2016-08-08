Ріо-2016: Українці Царьков і Куліш вийшли до фінальної вісімки у турнірі зі стрільби

Українці Олег Царьков та Сергій Куліш вийшли до фіналу олімпійських змагань зі стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.

За регламентом турніру, з кваліфікації до фінал могли вийти вісім спортсменів. Царьков з показником в 627,0 очки посів четверте місце, Куліш, набравши 626,2 очки, завершив змагання на п'ятій позиції.

Переможцем кваліфікації став італієць Нікколо Кампріані з результатом в 630,2 очки. Всього в турнірі брали участь 50 стрільців.

Фінал змагань розпочнеться сьогодні о 18:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, вчора українка Олена Костевич невдало виступила у кваліфікації змагань зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який буде доставляти найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії з допомогою відеоблогу.