Німецький гімнаст став національним героєм після кваліфікації олімпійського турніру
Андреас Тоба розірвав хрестоподібні зв'язки, але все одно зміг виступити і принести своїй команді місце у фіналі змагань.
Німецький гімнаст Андреас Тоба став національним героєм в Німеччині після кваліфікації олімпійських змагань, що пройшли вчора вночі в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Tribuna.ua.
Відзначається, що під час виконання програми у вільних вправах Тоба спробував зробити сальто вперед з двома переворотами, але при приземленні травмував коліно, порвавши хрестоподібні зв'язки. Після цього Тоба не зміг стримати сліз, а судді поспішили викреслити німця зі списку учасників.
Змагання з багатоборства продовжилися, і збірна Німеччини залишилася на межі виходу у фінал. Незважаючи на важку травму, Тоба перед вправами на коні зміг знайти в собі сили повернутися до снаряда і продемонстрував найкращий результат серед всієї німецької четвірки.
"Я не був хоробрим. Я плакав, як школяр. Коли лежав, в голові промайнула думка: я повинен допомогти команді", – зізнався після змагань Тоба.
В результаті, збірна Німеччини посіла у змаганнях восьме місце, що дає право на вихід до фіналу.
Як повідомляв УНІАН, збірна України на цих змаганнях посіла сьоме місце, також кваліфікувавшись до фіналу.