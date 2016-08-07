Німецький гімнаст став національним героєм після кваліфікації олімпійського турніру

16:38, 07 серпня 2016
Ріо-2016
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Андреас Тоба розірвав хрестоподібні зв'язки, але все одно зміг виступити і принести своїй команді місце у фіналі змагань.

Reuters

Німецький гімнаст Андреас Тоба став національним героєм в Німеччині після кваліфікації олімпійських змагань, що пройшли вчора вночі в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Tribuna.ua.

Відзначається, що під час виконання програми у вільних вправах Тоба спробував зробити сальто вперед з двома переворотами, але при приземленні травмував коліно, порвавши хрестоподібні зв'язки. Після цього Тоба не зміг стримати сліз, а судді поспішили викреслити німця зі списку учасників.

Змагання з багатоборства продовжилися, і збірна Німеччини залишилася на межі виходу у фінал. Незважаючи на важку травму, Тоба перед вправами на коні зміг знайти в собі сили повернутися до снаряда і продемонстрував найкращий результат серед всієї німецької четвірки.

"Я не був хоробрим. Я плакав, як школяр. Коли лежав, в голові промайнула думка: я повинен допомогти команді", – зізнався після змагань Тоба.

В результаті, збірна Німеччини посіла у змаганнях восьме місце, що дає право на вихід до фіналу.

Як повідомляв УНІАН, збірна України на цих змаганнях посіла сьоме місце, також кваліфікувавшись до фіналу.

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