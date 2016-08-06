Ріо-2016: Українка Степанюк не змогла пройти кваліфікацію у плаванні

Українська плавчиха Дар'я Степанюк не змогла пробитися у півфінал олімпійських змагань в дисципліні 100 метрів батерфляєм.

У своєму запливі 26-річна харків'янка фінішувала другою, але час, показаний нею - 1:00.81 - не дозволив їй поборотися за місце у наступному етапі змагань.

До півфіналу пройшли 16 найкращих плавців, Степанюк посіла 34-е місце.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2016 українка також виступить у своїй коронній дисципліні - 50 метрів вільним стилем. Кваліфікація цих змагань відбудеться 12 серпня.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який будет доставляти вам найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблогу.