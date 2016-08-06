Марафонець Кордейру запалив вогонь Олімпійських ігор у Ріо
05:53, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Бразильський атлет замінив у цій ролі легендарного футболіста Пеле.
Reuters
Чемпіон Олімпійських ігор 2004 року бразильский марафонець Вандерлей Кордейру запалив олімпійський вогонь на церемонії відкриття Ігор-2016.
Також участь у процедурі взяв знаменитий тенісист Густаво Куертен.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Кордейру замінив у цій ролі легендарного бразильського футболіста Пеле, який не зміг взяти участь у церемонії за станом здоров'я.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася церемонія відкриття Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро, в якій взяла участь збірна України.
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