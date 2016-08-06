Марафонець Кордейру запалив вогонь Олімпійських ігор у Ріо

Чемпіон Олімпійських ігор 2004 року бразильский марафонець Вандерлей Кордейру запалив олімпійський вогонь на церемонії відкриття Ігор-2016.

Також участь у процедурі взяв знаменитий тенісист Густаво Куертен.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Кордейру замінив у цій ролі легендарного бразильського футболіста Пеле, який не зміг взяти участь у церемонії за станом здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася церемонія відкриття Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро, в якій взяла участь збірна України.