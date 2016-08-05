В Одесі відзначили старт Олімпійських Ігор в Бразилії (фото)

15:06, 05 серпня 2016
Ріо-2016
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Сьогодні під стінами Одеської обласної держадміністрації відбулася урочиста церемонія підняття прапорів України та Національного Олімпійського комітету.

048.ua

Церемонію відвідав один з найстаріших олімпійців міста і країни – Юрій Никандров. Вперше він виступив на Олімпійських Іграх у Фінляндії в 1952 році, передає 048.ua.

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Таким чином Одеса приєдналася до святкування страрту Олімпійських Ігор у Ріо-Де-Жанейро.

048.ua

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