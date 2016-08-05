Ріо-2016: футбольний турнір розпочався з феєрії у матчі Нігерії та Японії
Минулої ночі відбулися перші матчі олімпійського футбольного турніру.
Вчора в Ріо-де-Жанейро стартував футбольний турнір серед чоловічих команд. Пройшли матчі 1-го туру групового єтапу змагань.
Головний фаворит турніру збірна Бразилії не змогла обіграти команду ПАР. Також завершила внічию матч збірна Німеччини, яка втратила очки у грі з Мексикою.
Найяскравіший матч відбувся в групі В, де Нігерія і Японія забили на двох дев'ять м'ячів.
Група А:
Іран - Данія - 0:0 (0:0)
Бразилія - ПАР - 0:0 (0:0)
Група В:
Швеція - Україна - 2:2 (1:1)
Голи: Ішак (43), Аждаревіч (62) - Теофіло Гутієррес (17), Пабон (75)
Нігерія - Японія - 5:4 (3:2)
Голи: Садік (6), Етебо (10, 42, 52, 66) - Корокі (9, з пенальті), Мінаміно (12), Асано (70), Сузукі (90+5).
Група С:
Мексика - Німеччина - 2:2 (0:0)
Голи: Перальта (52), Піцарро (60) - Гнабрі (58), Гінтер (78).
Фіджі - Південна Корея - 0:8 (0:1)
Голи: Рю Сін-ву (32, 63, 90+3), Он Чан-ун (62, 63), Сон Хен-мін (72, з пенальті), Сук Хен-джун (77, 90).
Група D:
Гондурас - Алжир - 3:2 (2:0)
Голи: Кіото (13), Перейра (33), Лозано (79) - Бендебка (68), Бунеджах (85).
Португалія - Аргентина - 2:0 (0:0)
Голи: Пасієнсія (6), Піте (84).
Наступний ігровий день турніру пройде 7 серпня.