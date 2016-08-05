Ріо-2016: футбольний турнір розпочався з феєрії у матчі Нігерії та Японії

Вчора в Ріо-де-Жанейро стартував футбольний турнір серед чоловічих команд. Пройшли матчі 1-го туру групового єтапу змагань.

Головний фаворит турніру збірна Бразилії не змогла обіграти команду ПАР. Також завершила внічию матч збірна Німеччини, яка втратила очки у грі з Мексикою.

Найяскравіший матч відбувся в групі В, де Нігерія і Японія забили на двох дев'ять м'ячів.

Група А:

Іран - Данія - 0:0 (0:0)

Бразилія - ПАР - 0:0 (0:0)

Група В:

Швеція - Україна - 2:2 (1:1)

Голи: Ішак (43), Аждаревіч (62) - Теофіло Гутієррес (17), Пабон (75)

Нігерія - Японія - 5:4 (3:2)

Голи: Садік (6), Етебо (10, 42, 52, 66) - Корокі (9, з пенальті), Мінаміно (12), Асано (70), Сузукі (90+5).

Група С:

Мексика - Німеччина - 2:2 (0:0)

Голи: Перальта (52), Піцарро (60) - Гнабрі (58), Гінтер (78).

Фіджі - Південна Корея - 0:8 (0:1)

Голи: Рю Сін-ву (32, 63, 90+3), Он Чан-ун (62, 63), Сон Хен-мін (72, з пенальті), Сук Хен-джун (77, 90).

Група D:

Гондурас - Алжир - 3:2 (2:0)

Голи: Кіото (13), Перейра (33), Лозано (79) - Бендебка (68), Бунеджах (85).

Португалія - Аргентина - 2:0 (0:0)

Голи: Пасієнсія (6), Піте (84).

Наступний ігровий день турніру пройде 7 серпня.