Міжнародна федерація каное відсторонила п'ятьох спортсменів РФ від участі в ОІ-2016

Міжнародна федерація веслування на байдарках і каное (ICF) відсторонила п'ятьох росіян від участі в Олімпіаді-2016 в Бразилії, повідомляє Р-Спорт.

Спортсмени усунені через те, що були згадані в доповіді незалежної комісії Міжнародного антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена.

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У списку росіян, які не зможуть взяти участь в Олімпіаді, числяться Олена Анюшина, Наталія Подольська, Олександр Дяченко, Андрій Крайтор і Олексій Коровашков.

Також повідомляється, що Всеросійська федерація веслування на байдарках і каное не буде повністю відсторонена від змагань.