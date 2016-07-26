Міжнародна федерація каное відсторонила п'ятьох спортсменів РФ від участі в ОІ-2016
13:09, 26 липня 2016Ріо-2016
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Спортсмени були згадані в доповіді WADA.
Росія продовжує втрачати спортсменів напередодні Ігор в Ріо / avtograf22.ru
Міжнародна федерація веслування на байдарках і каное (ICF) відсторонила п'ятьох росіян від участі в Олімпіаді-2016 в Бразилії, повідомляє Р-Спорт.
Спортсмени усунені через те, що були згадані в доповіді незалежної комісії Міжнародного антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена.
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У списку росіян, які не зможуть взяти участь в Олімпіаді, числяться Олена Анюшина, Наталія Подольська, Олександр Дяченко, Андрій Крайтор і Олексій Коровашков.
Також повідомляється, що Всеросійська федерація веслування на байдарках і каное не буде повністю відсторонена від змагань.
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