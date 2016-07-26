У Ріо поліцейські викрали спортсмена-учасника ОІ і зажадали викуп

Боєць джиу-джитсу Джейсон Лі був викрадений людьми у поліцейській формі і відкупився від викрадачів за 615 доларів, повідомляє Євроспорт.

Як повідомив сам потерпілий, він пересувався на автомобілі по місту. На одній з вулиць його зупинили люди, одягнені в поліцейську форму, звинуватили в порушенні законів Бразилії і, діставши зброю, вимагали гроші.

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У супроводі зловмисників Джейсон Лі пішов до банкомату, щоб зняти 615 доларів. Після відкупу спортсмен був відпущений.

Як повідомила подруга спортсмена Лаура Маккіллан, Лі звернувся в правоохоронні органи, але до готелю, де вони проживали, приїхали ті ж люди, які пограбували новозеландця.

«Ми зв'язалися з послом Нової Зеландії і чекаємо подальших рекомендацій», – написала Маккіллан в твіттері.

Як повідомляв УНІАН, Ігри в Ріо-де-Жанейро пройдуть з 5 по 21 серпня.