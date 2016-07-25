Гімнаст Радівілов: "В Ріо прагну повторити свій олімпійський успіх Лондона-2012"

Бронзовий призер Ігор ХХХ Олімпіади 2012 року в Лондоні мріє повторити свій успіх в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Команда зі спортивної гімнастики однією з перших серед українських олімпійців прибула до Бразилії. Вже сьогодні наші гімнасти розпочали тренування, а 6 серпня, в перший загальний день, стартує олімпійський гімнастичний турнір.

«Це мої другі Олімпійські ігри. Перші – чотири року тому в Лондоні – були успішними. Я мріяв про олімпійську нагороду, багато працював, наполегливо йшов до цієї мети і моя мрія здійснилася», - поділився своїми спогадами Радівілов.

«В Ріо прагну повторити свій олімпійський успіх. Звичайно, це буде вкрай непросто. Конкуренція неймовірна. Близько 70 найкращих гімнастів світу змагатимуться за найвищі місця. Відчуваю, що знаходжусь у гарній формі. Максимально ефективно використаємо ці дні для адаптації та тренувань безпосередньо на олімпійській арені. Позитивний досвід виступів на ній, до речі, у нас вже є. В квітні тут ми успішно подолали олімпійську кваліфікацію і здобули командну ліцензію. Вірю, що все буде добре і зараз», - відзначив наш гімнаст.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро відбудуться з 5 по 21 серпня.