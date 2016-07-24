У столиці урочисто провели олімпійців на Ігри в Ріо-де-Жанейро (фоторепортаж)

Побажати успіхів нашим олімпійцям зібралися численні співвітчизники, віддані вболівальники спорту, друзі та близькі з різних регіонів України, повідомляється на сайті НОК.

Члени Олімпійської збірної на чолі з головним олімпійцем країни Сергієм Бубкою та Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим пройшлися урочистою ходою з вулиці Трьохсвятительської до Софіївської площі. Під час ходи олімпійці поклали квіти загиблим учасникам АТО.

Зі сцени українських спортсменів вітали Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України Артур Палатний, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

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«Я переконаний у тому, що наші спортсмени повернуться з перемогою», - сказав прем'єр-міністр.

«Кожен, хто стоїть на сцені, розпочинав свій спортивний шлях з дитинства, докладав дуже багато зусиль для того, щоб вибороти право представляти нашу велику спортивну країну на Олімпійських іграх», - зазначив він.

«В олімпійському Ріо-де-Жанейро кожен з вас впише своє ім'я в історію світового спорту, відкривши її нову сторінку. Слабий той, хто не вірить в себе! Вірте в себе та свої сили - будьте сильними! Всі ми пишаємося і віримо у вас!», - наголосив Сергій Бубка.

Він додав: «Перед вами на цій сцені справжні герої, які пройшли неймовірно великий та непростий шлях та вибороли почесне право захищати честь нашої країни на змаганнях найсильніших атлетів планети! Вони чекають вашої підтримки! Не сумнівайтесь, у кожній нашій перемозі є і ваша частка! Вперед, разом, до перемоги!».

Ігор Жданов сказав: «Вся Україна буде вболівати за вас! Пам'ятайте, що в кожному місті, селі увага громадян буде прикута до Олімпійських ігор. Ми віримо в вас та щиро бажаємо віри в себе, сили волі, особистих здобутків, чесного суддівства, і, особливо, - чесної боротьби».

Прем'єр-міністр України передав державний прапор членам Олімпійської команди - чемпіонці світу з художньої гімнастики Ганні Різатдіновій та призеру Олімпійських ігор зі стрибків у воду Іллі Кваші.