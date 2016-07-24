Сьогодні МОК прийме рішення про участь збірної Росії на Олімпіаді-2016

Сьогодні, 24 липня, у форматі телеконференції пройде засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якому буде ухвалено рішення щодо участі збірної Росії в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

В своєму остаточному рішенні МОК буде враховувати доповідь незалежної комісії WADA про розслідування допінгових махінацій Росії на Олімпіаді-2014 року в Сочі.

Також буде прийнято до уваги рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який відхилив позов Олімпійського комітету Росії до Міжнародної асоціації легкої атлетики (IAAF) з приводу дискваліфікації легкоатлетичної команди РФ з Ігор-2016.

Засідання за участю 15 членів виконкому розпочнеться днем, рішення МОК Читайте такожЧлен МОК від Великобританії закликав не допустити участь Росії в Олімпіаді-2016очікується близько 17:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, що покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.