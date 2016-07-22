НОК України встановив грошові премії для медалістів Ігор Ріо-2016

Національний олімпійський комітет України в доповнення до державних премій встановив власні грошові винагороди для медалістів Олімпіади-2016, повідомляє офіційний сайт НОК.

Сума преміальних складатиме 300, 200 та 120 тисяч гривень за кожну золоту, срібну та бронзову медаль відповідно.

«Ми пишаємось кожним учасником нашої Олімпійської команди, адже всі вони – спортивні герої, які в напруженій боротьбі вибороли почесне право захищати честь України у змаганнях з найсильнішими атлетами планети. НОК постійно підтримує олімпійців і радий встановити власні премії майбутнім медалістам як додаткову мотивацію для найкращих виступів на Олімпійських іграх», - наголосив президент НОК Сергій Бубка.

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«Вірю, що наші олімпійці порадують нас своїми виступами і над п’єдесталом пошани у Ріо підніматиметься прапор держави і лунатиме гімн України, а всіх нас переповнятиме почуття гордості за спортивні перемоги наших атлетів заради своєї країни», - додав Бубка.

Як повідомляв УНІАН, Ігри ХХХІ Олімпіади з 5 по 21 серпня відбуватимуться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).