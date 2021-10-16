Українська тенісистка купила собі Mercedes-Benz класу G.

Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилася своїм новим автомобілем.

Фото позашляховика українка виклала в Instagram-stories.

Тенісистка повернулася в Європу після виступів у США і обзавелася Mercedes-Benz класу G.

"Мій новий звір", - підписала фото Світоліна.

Відзначимо, що ціна на таке авто стартує від 160 тисяч доларів (більше 4 мільйонів гривень).

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті і Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар