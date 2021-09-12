Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні відзначає день народження.
У цей святковий день її привітав коханий чоловік - французький тенісист Гаель Монфіс. Він у себе в Instagram написав ліричне привітання.
"З днем народження, моя любов! З того дня, як ти увійшла в моє життя, ти стала причиною, через яку я дихаю. Ти - зірки в моєму небі. І я б не хотів, щоб було інакше. Ти - кохання всього мого життя", - надрукував ніжний текст Монфіс на своїй сторінці в соцмережі.
Еліна також виставила фото на своїй сторінці в Instagram і підписала його "27".
Зазначимо, що 1 вересня Монфіс відсвяткував своє 35-річчя.
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Світоліна та Монфіс: історія стосунків
- Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім знову зійшлися.
У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.
Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.
Весілля тенісистів відбулося 16 липня у Швейцарії.
Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.