На подолання дистанції приблизно в 500 метрів у нашої "золотої рибки" пішло близько 6 хвилин.

Чотириразова українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова перепливла Дніпро з правого берега на лівий в компанії ентузіастів, зірок та партнерів з нацзбірної часів її виступів.

Читайте також30 найбільших досягнень України у спорті за 30 років незалежностіТак спортсменка вiдзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх у Сіднеї-2000. Про це повідомив журналіст Руслан Свірін на своїй сторінці у Facebook.

"Від берега до берега метрів 500, Яна подолала їх хвилин за шість... Течія в районі річкового вокзалу була несильна, температура води +16. Трохи прохолодно, хоч Яна пливла без гідрокостюма", - написав він.

Чим відома Яна Клочкова

Яна Клочкова - українська плавчиня, чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка - 800 метрів. Принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей.

Спортсменка тренувалася в Ніни та Олександра Кожухів.

У березні 2009 року на спеціально скликаній прес-конференції Яна Клочкова оголосила про закінчення любительської спортивної кар'єри.

Член Президії Федерації плавання України.

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Автор: Ольга Робейко