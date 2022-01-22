Ольга Саладуха попрощалася з професійним спортом.

Відома українська легкоатлетка і депутат Верховної Ради Ольга Саладуха офіційно оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Про своє рішення спортсменка повідомила на особистій сторінці у Facebook.

"Сьогодні був неймовірний день. Змагання на "Кубку Білої пантери" і моє прощання з професійним спортом пройшли.

Стільки емоцій і вражень за такий короткий час давно не відчувала. На рівні відчуттів це можна порівняти хіба що з чемпіонатом світу або Олімпіадою.

Я дякую всім, хто був поруч. Моїх друзів-спортсменів Жана Беленюка, Дарину Білодід, Георгія Зантарая, Юлію Левченко, Ірину Геращенко, Наталію Добринську, Анну Рижикову, Вікторію Ткачук, Ірину Ліщинську та багатьох інших.

Читайте такожНОК України затвердив список спортсменів, які вирушать на зимову Олімпіаду-2022Подяка колегам Дмитру Разумкову, Андрію Кожем'якіну, Георгію Мазурашу, Ірині Борзовій, Василю Мокану, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту та Міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.

Особлива подяка Анатолію Григоровичу Бойко - тренеру на все життя. Мої перемоги - це його праця, його талант, віра в моє майбутнє.

Трохи сумно, що завершилася ціла епоха в житті. Але я натхненна юними спортсменами і спортсменками, які взяли участь у наших змаганнях.

Вони - наша надія і наша гордість. Вони прославлять країну і реалізують свої таланти. Вони - майбутнє української легкої атлетики. А ми ще раз зустрінемося на спортивних аренах в різних куточках країни.

Я йду з професійного спорту, але він і далі для мене рідний. Завжди чим зможу допоможу спортсменам, які потребують підтримки.

Читайте такожТитулований український спортсмен оголосив про завершення кар'єриЯк народний депутат і далі працюватиму над тим, щоб наш спорт розвивався. Будували інфраструктуру, захищали соціальні права спортсменів, мотивували молодь, гідно нагороджували тренерів.

Перевертаю нову сторінку в житті, але на ній також великими літерами написано "Спорт", – написала Саладуха.

Ольга Саладуха: головні досягнення