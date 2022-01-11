Світоліна зазначила, що не пов'язує своє майбутнє з політикою.

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася своєю думкою про політику і війну на Донбасі.

Перша ракетка України стала героїнею нового інтерв'ю Дмитра Гордона, в якому тенісистка зазначила, що не збирається починати політичну кар'єру.

Світоліна зазначила, що не пов'язує своє майбутнє з політикою, адже дуже мало знає про рідну країну. Українка майже весь час проводить за кордоном, а спортивна кар'єра змушує її часто подорожувати світом.

"У тенісі я 23 роки, і можу вам розповісти взагалі все, що знаю. Вважаю, що вже можу висловити свою думку і що тут у мене є якась мудрість.

У політиці потрібно мати дуже багато років саме ось цієї мудрості, щоб висловлювати свою думку і щоб не заплутати ще більше людей, які будуть це чути", – заявила спортсменка.

Читайте такожЦе повний провал: Світоліна сенсаційно програла росіянці на турнірі в АвстраліїКрім того, спортсменка відзначилася неоднозначним висловлюванням про війну на Донбасі. Говорячи про бойові дії на батьківщині Світоліна викладала думки в минулому часі, як ніби війни зараз немає, хоча регулярно приходять сумні новини про загибель українських солдатів на передовій.

"Ні - ні (не піду в політику). По-перше, я не живу на даний момент в Україні і не розумію, що відбувається. І навіть коли у нас тут були військові дії, я тут була теж дуже мало. Більшість я дивилася з новин і спілкувалася зі своїми друзями, тобто зі своєю сім'єю. У мене є друзі, які вводять мене в курс, тому що я все-таки українка і хочу розуміти, що відбувається. Але дуже поверхнево. Тобто я навіть нічого не висловлюю, тому що вважаю, що, коли ти щось висловлюєш, ти повинен знати щось зсередини. А я не знаю, що там відбувається", - заявила Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна раніше покинула турнір WTA 250 в Аделаїді (Австралія). На стадії 1/16 фіналу українка програла представниці США Медісон Кіз.

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