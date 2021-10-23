Брат спортсменки розповів справжню версію смерті.

Провідні світові ЗМІ поширювали інформацію, що бойовики Талібану криваво стратили афганську волейболістку Махджубін Хакімі з національної збірної країни.

Цю новину прокоментували навіть у Міжнародній федерації волейболу. Втім, індійський ресурс Alt News спростував цей фейк.

Журналісти відшукали брата Махджубін, який розповів, що сталося насправді.

"Вона не була вбита талібами. Смерть Махджубін настала 5 серпня, а її тіло було знайдено у ванній в будинку її нареченого в Кабулі. Він стверджував, що Махджубін наклала на себе руки. Проте наша родина підозрює, що до смерті Махджубін причетні родичі її нареченого", - сказав брат покійної волейболістки.

Сім'я загиблої показала знімок могили, де зазначене ім'я Махджубін та справжня дата смерті.

Махджубін загинула у віці 25 років.

Захоплення влади в Афганістані - що відомо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Однак прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

18 вересня "Талібан" закрив Міністерство у справах жінок і замінив його департаментом, який у минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

3 жовтня біля мечеті в Кабулі пролунав вибух, загинули люди. Вже 5 жовтня таліби заявили про знищенні осередку "Ісламської держави".

Автор: Артем Будрін