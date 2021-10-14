Агнес Тіроп було 25 років / фото instagram.com/worldathletics
Кенійська легкоатлетка Агнес Тіроп була знайдена мертвою у власному будинку в місті Ітен.
Про це повідомляє BBC.
Смерть спортсменки настала в результаті ножового поранення, яке було нанесено в живіт.
Головним підозрюваним поліція вважає чоловіка 25-річної Тіроп.
"Ми працюємо над з'ясуванням більш детальної інформації про її смерть. Кенія втратила перлину, яка була однією з найбільш прогресуючих легкоатлеток країни, яка демонструвала яскраві виступи на біговій доріжці", - йдеться в заяві Федерації легкої атлетики Кенії.
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Агнес Тіроп: що про неї відомо
- У 19 років Тіроп виграла чемпіонат світу з кросу, ставши другою наймолодшою чемпіонкою в історії.
- 12 вересня спортсменка побила світовий рекорд у забігу на 10 кілометрів, подолавши дистанцію за 30:01.
- Крім того, Тіроп - дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу з бігу на 10 км - в 2017 і 2019 роках.
- На Олімпіаді в Токіо вона стала четвертою на дистанції 5 кілометрів.