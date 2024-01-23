Євгенія Малкіна жорстко розкритикували американські вболівальники і журналісти.

У ніч на 23 січня в США відбувся поєдинок регулярного сезону Національної хокейної ліги (НХЛ), в якому "Арізона" приймала "Піттсбург".

Гра проходила на стадіоні "Маллетт-Арена" в місті Темпе і сенсаційно завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Особливу увагу до цього поєдинку привернув автогол зіркового російського хокеїста "Піттсбурга" Євгена Малкіна. Він не розібрався з іншим ветераном команди і на рівному місці вколотив шайбу у власні ворота.

"Арізона" виграла поєдинок з рахунком 5:2 і тим самим перервала 11-матчеву безпрограшну серію "Піттсбурга".

"Арізона" - "Піттсбург" - 5:2

Відео курйозного автоголу Малкіна:

Відзначимо, що експерти і вболівальники в США жорстко рознесли іменитого росіянина Євгена Малкіна за цей автогол. Дісталося також тренеру і іншим гравцям "Піттсбурга".

Коментар журналіста Сета Рорабо з Pittsburgh Tribune-Review:

"Цей незграбний автогол прирік "Піттсбург" на поразку. Летанг і Малкін просто провалили момент, передача здавалася зовсім простий, але вони відправили шайбу в свої ворота. Це практично знищило всі надії на перемогу, на спробу повернення".

Реакція Джоша Йохе з видання Pittsburgh Hockey Now:

"Малкін зіграв жахливо. Робити пас у порожні ворота на відкладеному штрафі - це верх недолугості".

Також до вашої уваги добірка реакцій уболівальників з Твіттера:

"Найтупіший гол в історії НХЛ був забитий в матчі між "Койотами" і "Пінгвінами". Кріс Летанг зробив це за допомогою Євгена Малкіна".

"Малкін і Летанг зараз створили хокейний еквівалент того, як лікар кидає новонароджену дитину на підлогу лікарні".

"Євген Малкін в регулярному чемпіонаті - найледачіша людина в історії ледарів".

Додамо, що в турнірній таблиці Східної конференції регулярного сезону НХЛ "Піттсбург" займає 12-у позицію. В активі команди 48 очок.

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