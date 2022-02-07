Іван Ковбаснюк представить Україну в гірськолижному спорті / фото REUTERS

На Олімпійських іграх у Пекіні 8 лютого виступлять 14 представників збірної України.

Наші олімпійці будуть змагатися у фігурному катанні, сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних гонках, біатлоні та санному спорті.

Розклад українців на Олімпіаді-2022 8 лютого

03:15. Фігурне катання. Одиночний турнір. Чоловіки. Коротка програма - Іван Шмуратко

04:40. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант. Кваліфікація - Аннамарі Данча

05:00. Гірськолижний спорт. Супер-гігант - Іван Ковбаснюк

10.00. Лижна гонка. Спринт - вільний стиль. Кваліфікація - Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

10:30. Біатлон. Індивідуальна гонка. Чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

10:50. Лижна гонка. Спринт - вільний стиль. Кваліфікація - Олексій Красовський, Руслан Перехода

13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди - Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Медалі розігруватимуться лише у гірськолижному спорті, біатлоні та санному спорті.

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