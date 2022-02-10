Завершилися змагання 6-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Розіграно вже 45 комплектів медалей з 109.
У четвер, 10 лютого, було розіграно вісім комплектів медалей у семи видах спорту.
25 країн вже завоювали хоча б одну нагороду.
Українські олімпійці поки що продовжують залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю.
10 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. У цей день Україна була представлена в гірськолижному спорті, лижних гонках, фігурному катанні, скелетоні, бобслеї, стрибках з трампліну, фрістайлі та санному спорті.
Відзначимо досягнення українського гірськолижника Івана Ковбаснюка, який встановив національний рекорд 21-го століття на Олімпіаді-2022.
Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 10 лютого
Фігурне катання, чоловіки, довільна програма
- Іван Шмуратко - 24-е місце
Скелетон, чоловіки, перший раунд.
- Владислав Гераскевич - 16-е місце
Гірськолижний спорт (комбінація), чоловіки, швидкісний спуск
- Іван Ковбаснюк - 14-е місце
Лижні гонки, жінки, класичний стиль, 10 км
- Марина Анцибор - 58-е місце
- Вікторія Олех - 76-е місце
- Валентина Камінська - 79-е місце
Бобслей, жінки, монобоб, офіційне тренування.
- Лідія Гунько - 19-е місце
Стрибки з трампліну (великий), чоловіки, офіційне тренування
- Віталій Калініченко - 46-е місце
- Євген Марусяк - 51-е місце
- Антон Корчук - 56-е місце
Читайте також"Не Олімпіада, а страшний сон": Україна не змогла стартувати в дисципліні, де були головні надії на медальСеред результатів 6-го дня змагань, відзначимо досягнення Жаклін Моран, яка виступила в індивідуальній лижній гонці на 10 км. Незважаючи на те, що спортсменка фінішувала тільки 82-ю, вона встановила унікальне досягнення. Ігри в Пекіні стали восьмими в кар'єрі 46-річної бразилійки. Починаючи з 2004 року, вона виступала на 3-х річних (ОІ-2004, 2008, 2020) і 5 зимових Олімпіадах (Зої-2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Причому в трьох видах спорту - маунтінбайку, лижних гонках і біатлоні.
Відзначилася великим досягненням у 6-й день змагань і Ірен Схаутен. Спортсменка з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на ОІ-2022 на дистанції 5000 метрів, встановивши олімпійський рекорд. Це вже друге "золото" Схаутен на цій Олімпіаді. Перше вона виграла, фінішувавши першою на дистанції 3000 м, також з олімпійським рекордом.
Читайте такожУ США жорстко відреагували на допінг-скандал з 15-річною російською фігуристкоюОлімпійські ігри 2022. Всі результати, 10 лютого
Сноуборд. Жінки. Хафф-пайп
- Хлоя Кім (США) - 94,00
- Керро Кастельє (Іспанія) - 90,25
- Сіна Томміта (Японія) - 88,25
Сноуборд. Чоловіки. Крос. Великий фінал
- Алессандро Хеммерле (Австрія)
- Елліот Гронден (Канада)
- Омар Візінтін (Італія)
Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма
- Нетан Чен (США)
- Юма Кагіяма (Японія)
- Шома Уно (Японія)
Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом
- Йоханнес Штрольц (Австрія)
- Олександр Кильде (Норвегія)
- Джеймс Кроуфорд (Канада)
Лижні гонки. Жінки. Класичний стиль (10 км)
- Тереза Йохауг (Норвегія)
- Кертту Нісканен (Фінляндія)
- Кріста Пермякоски (Фінляндія)
Фристайл. Мікст. Акробатика. Фінал 2
- США
- Китай
- Канада
Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
- Ірен Схаутен (Нідерланди)
- Ізабель Вайдеманн (Канада)
- Мартіна Саблікова (Чехія)
Санний спорт. Змішана естафета
- Німеччина
- Австрія
- Латвія
Лідером у загальному заліку є Німеччина (6 золотих, 3 срібних медалі). У топ-3 медальної таблиці Олімпіади також входять Норвегія (5-3-4) і Австрія (4-5-4).
Медальний залік після 6-го дня, 10 лютого
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Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі(фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.