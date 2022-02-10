Героєм 6-го дня змагань Олімпіади-2022 для України став Іван Ковбаснюк.

Завершилися змагання 6-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Розіграно вже 45 комплектів медалей з 109.

У четвер, 10 лютого, було розіграно вісім комплектів медалей у семи видах спорту.

25 країн вже завоювали хоча б одну нагороду.

Українські олімпійці поки що продовжують залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю.

10 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. У цей день Україна була представлена в гірськолижному спорті, лижних гонках, фігурному катанні, скелетоні, бобслеї, стрибках з трампліну, фрістайлі та санному спорті.

Відзначимо досягнення українського гірськолижника Івана Ковбаснюка, який встановив національний рекорд 21-го століття на Олімпіаді-2022.

Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 10 лютого

Фігурне катання, чоловіки, довільна програма

Іван Шмуратко - 24-е місце

Скелетон, чоловіки, перший раунд.

Владислав Гераскевич - 16-е місце

Гірськолижний спорт (комбінація), чоловіки, швидкісний спуск

Іван Ковбаснюк - 14-е місце

Лижні гонки, жінки, класичний стиль, 10 км

Марина Анцибор - 58-е місце

Вікторія Олех - 76-е місце

Валентина Камінська - 79-е місце

Бобслей, жінки, монобоб, офіційне тренування.

Лідія Гунько - 19-е місце

Стрибки з трампліну (великий), чоловіки, офіційне тренування

Віталій Калініченко - 46-е місце

Євген Марусяк - 51-е місце

Антон Корчук - 56-е місце

Читайте також"Не Олімпіада, а страшний сон": Україна не змогла стартувати в дисципліні, де були головні надії на медальСеред результатів 6-го дня змагань, відзначимо досягнення Жаклін Моран, яка виступила в індивідуальній лижній гонці на 10 км. Незважаючи на те, що спортсменка фінішувала тільки 82-ю, вона встановила унікальне досягнення. Ігри в Пекіні стали восьмими в кар'єрі 46-річної бразилійки. Починаючи з 2004 року, вона виступала на 3-х річних (ОІ-2004, 2008, 2020) і 5 зимових Олімпіадах (Зої-2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Причому в трьох видах спорту - маунтінбайку, лижних гонках і біатлоні.

Відзначилася великим досягненням у 6-й день змагань і Ірен Схаутен. Спортсменка з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на ОІ-2022 на дистанції 5000 метрів, встановивши олімпійський рекорд. Це вже друге "золото" Схаутен на цій Олімпіаді. Перше вона виграла, фінішувавши першою на дистанції 3000 м, також з олімпійським рекордом.

Читайте також У США жорстко відреагували на допінг-скандал з 15-річною російською фігуристкою Олімпійські ігри 2022. Всі результати, 10 лютого

Сноуборд. Жінки. Хафф-пайп

Хлоя Кім (США) - 94,00

Керро Кастельє (Іспанія) - 90,25

Сіна Томміта (Японія) - 88,25

Сноуборд. Чоловіки. Крос. Великий фінал

Алессандро Хеммерле (Австрія)

Елліот Гронден (Канада)

Омар Візінтін (Італія)

Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма

Нетан Чен (США)

Юма Кагіяма (Японія)

Шома Уно (Японія)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом

Йоханнес Штрольц (Австрія)

Олександр Кильде (Норвегія)

Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лижні гонки. Жінки. Класичний стиль (10 км)

Тереза Йохауг (Норвегія)

Кертту Нісканен (Фінляндія)

Кріста Пермякоски (Фінляндія)

Фристайл. Мікст. Акробатика. Фінал 2

США

Китай

Канада

Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

Ірен Схаутен (Нідерланди)

Ізабель Вайдеманн (Канада)

Мартіна Саблікова (Чехія)

Санний спорт. Змішана естафета

Німеччина

Австрія

Латвія

Лідером у загальному заліку є Німеччина (6 золотих, 3 срібних медалі). У топ-3 медальної таблиці Олімпіади також входять Норвегія (5-3-4) і Австрія (4-5-4).

Медальний залік після 6-го дня, 10 лютого

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