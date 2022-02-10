Іван Ковбаснюк / фото REUTERS

Завершилися змагання 6-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Розіграно вже 45 комплектів медалей з 109.

У четвер, 10 лютого, було розіграно вісім комплектів медалей у семи видах спорту.

25 країн вже завоювали хоча б одну нагороду.

Українські олімпійці поки що продовжують залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю.

10 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. У цей день Україна була представлена в гірськолижному спорті, лижних гонках, фігурному катанні, скелетоні, бобслеї, стрибках з трампліну, фрістайлі та санному спорті.

Відзначимо досягнення українського гірськолижника Івана Ковбаснюка, який встановив національний рекорд 21-го століття на Олімпіаді-2022.

Олімпійські ігри 2022. Результати виступів українців, 10 лютого

Фігурне катання, чоловіки, довільна програма

  • Іван Шмуратко - 24-е місце

Скелетон, чоловіки, перший раунд. 

  • Владислав Гераскевич - 16-е місце

Гірськолижний спорт (комбінація), чоловіки, швидкісний спуск

  • Іван Ковбаснюк - 14-е місце

Лижні гонки, жінки, класичний стиль, 10 км

  • Марина Анцибор - 58-е місце
  • Вікторія Олех - 76-е місце
  • Валентина Камінська - 79-е місце

Бобслей, жінки, монобоб, офіційне тренування.

  • Лідія Гунько - 19-е місце

Стрибки з трампліну (великий), чоловіки, офіційне тренування 

  • Віталій Калініченко - 46-е місце 
  • Євген Марусяк - 51-е місце
  • Антон Корчук - 56-е місце

Читайте також"Не Олімпіада, а страшний сон": Україна не змогла стартувати в дисципліні, де були головні надії на медальСеред результатів 6-го дня змагань, відзначимо досягнення Жаклін Моран, яка виступила в індивідуальній лижній гонці на 10 км. Незважаючи на те, що спортсменка фінішувала тільки 82-ю, вона встановила унікальне досягнення. Ігри в Пекіні стали восьмими в кар'єрі 46-річної бразилійки. Починаючи з 2004 року, вона виступала на 3-х річних (ОІ-2004, 2008, 2020) і 5 зимових Олімпіадах (Зої-2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Причому в трьох видах спорту - маунтінбайку, лижних гонках і біатлоні.

Жаклін Моран / Фото REUTERS

Відзначилася великим досягненням у 6-й день змагань і Ірен Схаутен. Спортсменка з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту на ОІ-2022 на дистанції 5000 метрів, встановивши олімпійський рекорд. Це вже друге "золото" Схаутен на цій Олімпіаді. Перше вона виграла, фінішувавши першою на дистанції 3000 м, також з олімпійським рекордом.

Ірен Схаутен / Фото REUTERS

Читайте такожУ США жорстко відреагували на допінг-скандал з 15-річною російською фігуристкоюОлімпійські ігри 2022. Всі результати, 10 лютого

Сноуборд. Жінки. Хафф-пайп

  • Хлоя Кім (США) - 94,00
  • Керро Кастельє (Іспанія) - 90,25
  • Сіна Томміта (Японія) - 88,25

Сноуборд. Чоловіки. Крос. Великий фінал

  • Алессандро Хеммерле (Австрія)
  • Елліот Гронден (Канада)
  • Омар Візінтін (Італія)

Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма

  • Нетан Чен (США)
  • Юма Кагіяма (Японія)
  • Шома Уно (Японія)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом

  • Йоханнес Штрольц (Австрія)
  • Олександр Кильде (Норвегія)
  • Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лижні гонки. Жінки. Класичний стиль (10 км)

  • Тереза Йохауг (Норвегія)
  • Кертту Нісканен (Фінляндія)
  • Кріста Пермякоски (Фінляндія)

Фристайл. Мікст. Акробатика. Фінал 2

  • США
  • Китай
  • Канада

Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

  • Ірен Схаутен (Нідерланди)
  • Ізабель Вайдеманн (Канада)
  • Мартіна Саблікова (Чехія)

Санний спорт. Змішана естафета

  • Німеччина
  • Австрія
  • Латвія

Лідером у загальному заліку є Німеччина (6 золотих, 3 срібних медалі). У топ-3 медальної таблиці Олімпіади також входять Норвегія (5-3-4) і Австрія (4-5-4).

Медальний залік після 6-го дня, 10 лютого

olympics.com

Олімпіада-2022: головне

  • Результати українців за 9 лютого тут.

  • Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі(фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

  • Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.