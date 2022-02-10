Іван Ковбаснюк продемонстрував другий найкращий результат в історії України на зимових Олімпіадах.

Іван Ковбаснюк здобув найкращий для України результат у гірськолижній комбінації на Олімпійських іграх у 21-му столітті.

28-річний представник Закарпаття виборов 14-те місце у гірськолижній комбінації (спуск плюс слалом) на Іграх-2022 у Пекіні. Це рекорд України у нинішньому столітті у цій дисципліні. Загалом це другий найкращий результат в історії України на Олімпіадах.

Тільки Миколі Скрябіну в Нагано-1998 вдалося фінішувати з кращим результатом у комбінації - 12-та позиція.

Ковбаснюк став другим українським гірськолижником, який потрапив до топ-15 на Олімпійських іграх.

Олімпіада-2022. Гірські лижі. Суперкомбінація

1. Йоганнес Штрольц (Австрія) – 2.31,43

2. Олександр Кільде (Норвегія) – 0,59

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68

14. Іван Ковбаснюк (Україна) – 13.00

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