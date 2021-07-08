Український борець-депутат задався питанням: "Що ви знаєте про нахабство?".

Срібний призер Олімпіади в Ріо і народний депутат Жан Беленюк розповів про інтернет-бізнесменів, які зробили йому дивну пропозицію.

Беленюку написали в Instagram і запропонували купити футболку з його зображенням, а також картою України без Криму.

"Що ви знаєте про нахабство? Мало того, що хлопці без мого дозволу торгують моїм обличчям, при цьому знаючи, що я українець, карту моєї країни надрукували без УКРАЇНЬСКОГО Криму, так ще вони мені пропонують КУПИТИ цю футболку. Увага! Із знижкою... Без коментарів", - написав Беленюк.

Спортсмен опублікував скріншот з пропозицією від продавців і фотографіями футболки.

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Автор: Антон Дудар