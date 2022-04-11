Жан Беленюк заявив, що не знає, де зараз знаходиться Сергій Бубка.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк висловив свою думку про відсторонення російських спортсменів.

Український борець розчарований беззубою позицією НОК України щодо російських спортсменів.

"Україна повинна зробити максимум для цього. Ми повинні саботувати участь Росії у всіх змаганнях. Я не знаю, як зараз ведеться дипломатична робота в Національному олімпійському комітеті (НОК) України з повного усунення РФ з МОК. Принаймні, вона не висвітлюється в ЗМІ.

Міністерство спорту України хоча б окреслило будь-яку позицію, позиція НОК не зрозуміла в принципі. Мало просто працювати, потрібно ще якось комунікувати цю історію хоча б всередині України.

Поляки публічно займають по відношенню до Росії жорстку позицію аж до усунення, поки після закінчення війни агресором не будуть компенсовані всі збитки, завдані нашій країні. А що думає НОК, ніхто не знає", - наводить слова Беленюка FanDay.net.

Крім того, Жан Беленюк заявив, що не знає, де зараз перебуває президент НОК України Сергій Бубка.

"Я з ним не розмовляв. Я не знаю де Бубка. Цього, по-моєму, ніхто не знає. Ось ви знаєте, де Бубка? Ось і я не знаю, але думаю, що головний олімпієць повинен бути зі своїми спортсменами в такі кризові моменти для країни", - підкреслив він.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

З початку війни співробітники НОК України не могли вийти на зв'язок зі своїм керівником. У зверненні українських спортсменів до МОК із закликом усунути РФ і Білорусь від участі в Паралімпіаді-2022, а також виключити ці країни з МОК не було підпису президента НОК України - знаменитого стрибуна з жердиною Сергія Бубки.

Вас також можуть зацікавити новини: