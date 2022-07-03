Глава держави впевнений, що Україні вдасться реалізувати задумані плани.

Президент Володимир Зеленський має намір провести зимові олімпійські ігри в Україні після перемоги у війні з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом у Києві.

"Звичайно, ми обговорили сьогодні і стратегію розвитку нашого українського спорту після війни. Я не сумніваюся, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити і необхідні умови для проведення в Україні на найвищому рівні міжнародних спортивних заходів", - заявив Зеленський.

"Наші спортсмени, наші спортсменки, наша країна вже зробили вагомий внесок у розвиток олімпійського руху. Але наші можливості значно більші і ми обов'язково реалізуємо їх. Зокрема, будемо претендувати і на проведення олімпійських ігор у мирній, вільній і вже відбудованій Україні", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою, Бах сказав, що вражений наміром України провести зимові олімпійські ігри.

Він нагадав, що дев'ять місяців тому Зеленський презентував дуже детальний план з проведення олімпійських ігор.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний олімпійський комітет утричі збільшить фінансову підтримку українських спортсменів. Зокрема, фінансування буде збільшено з 2,5 млн до 7,5 млн доларів.

Як зазначив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, український прапор має високо здійматися під час цих олімпійських ігор і кваліфікаційних відборів перед проведенням Олімпіади.

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