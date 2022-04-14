Чоловіча збірна України з волейболу зіграє на Чемпіонаті світу замість Росії.
Про це повідомляє Федерація волейболу України.
Зазначається, що на початку березня Міжнародна федерація волейболу скасувала турнір, який мав відбутися у 10 російських містах.
"Адміністрація ФІВБ прийшла до висновку, що підготувати та провести Чемпіонат світу в росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати право на проведення престижного турніру у Росії", - йшлося у повідомленні організації.
За попередніми даними, чемпіонат світу-2022 відбудеться у Польщі та Словенії.
ФІВБ також повідомила, що збірні Росії не матимуть права брати участь у міжнародних змаганнях під егідою ФІВБ та ЄКВ.
Сьогодні президент Федерації волейболу України Михайло Мельник отримав листа від ФІВБ, у якому йдеться, що Україна зіграє на Чемпіонаті світу-2022 замість Росії.
У листі сказано, що процедура жеребкування проводитися наново не буде і Україна посяде місце Росії у групі А під першим сіяним номером.
Нагадується, що у вересні 2021 при оновленні рейтингу чоловічій збірній Україні для потрапляння на чемпіонат не вистачило зовсім трохи.
Команда України трималася на 22-му місці, але в останній момент опустилася на 23-тю сходинку, що й не дозволило забрати останню ліцензію.
Втім, після вилучення Росії, команда піднялася на потрібну для участі сходинку.
Суперниками України стане Сербія, Туніс та Пуерто-Ріко.
Збірна України на чемпіонаті Європи з волейболу-2021
- Суперниками збірної України по груповому етапу були Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. Підопічні Угіса Крастіньша виграли у греків, бельгійців і португальців, але поступилися сербам і полякам. Україна пропустила вперед Польщу і Сербію, і з третього місця вийшла в 1/8 фіналу.
- В 1/8 фіналу українці зустрілися зі збірною Росії, яка вважалася фаворитам матчу, і поступилися в чотирьох сетах.