Росію дискваліфікували з турніру, відтак України піднялася на одну сходинку вище, необхідну для участі у чемпіонаті.

Чоловіча збірна України з волейболу зіграє на Чемпіонаті світу замість Росії.

Про це повідомляє Федерація волейболу України.

Зазначається, що на початку березня Міжнародна федерація волейболу скасувала турнір, який мав відбутися у 10 російських містах.

"Адміністрація ФІВБ прийшла до висновку, що підготувати та провести Чемпіонат світу в росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати право на проведення престижного турніру у Росії", - йшлося у повідомленні організації.

За попередніми даними, чемпіонат світу-2022 відбудеться у Польщі та Словенії.

ФІВБ також повідомила, що збірні Росії не матимуть права брати участь у міжнародних змаганнях під егідою ФІВБ та ЄКВ.

Сьогодні президент Федерації волейболу України Михайло Мельник отримав листа від ФІВБ, у якому йдеться, що Україна зіграє на Чемпіонаті світу-2022 замість Росії.

У листі сказано, що процедура жеребкування проводитися наново не буде і Україна посяде місце Росії у групі А під першим сіяним номером.

Нагадується, що у вересні 2021 при оновленні рейтингу чоловічій збірній Україні для потрапляння на чемпіонат не вистачило зовсім трохи.

Команда України трималася на 22-му місці, але в останній момент опустилася на 23-тю сходинку, що й не дозволило забрати останню ліцензію.

Втім, після вилучення Росії, команда піднялася на потрібну для участі сходинку.

Суперниками України стане Сербія, Туніс та Пуерто-Ріко.

Збірна України на чемпіонаті Європи з волейболу-2021