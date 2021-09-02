Українці поступалися з рахунком 1:2, але зуміли переломити хід зустрічі.

Збірна України з волейболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи.

У першому матчі групового етапу українці зустрічалися з командою Греції.

Українська збірна поступалася з рахунком 1:2 після трьох сетів, але зуміла переломити хід зустрічі. Українці впевнено виграли дві вирішальні партії, здобувши перемогу в матчі.

Греція - Україна - 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)

Україна: Плотницький, Діденко, Вієцький, Дрозд, Єрещенко, Теременко, Фомін (лідеро), Брова (Ліберо), Остапенко, Семенюк, Ковальов, Щитков, Полуян, Сидоренко

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ЧЄ проходить з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперниками збірної України по груповому етапу є Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія.

До плей-оф турніру вийдуть чотири найкращі збірні з кожної групи.

Автор: Антон Дудар