Українці обіграли Грецію / фото facebook.com/fvu.in.ua
Збірна України з волейболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи.
У першому матчі групового етапу українці зустрічалися з командою Греції.
Українська збірна поступалася з рахунком 1:2 після трьох сетів, але зуміла переломити хід зустрічі. Українці впевнено виграли дві вирішальні партії, здобувши перемогу в матчі.
Греція - Україна - 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
Україна: Плотницький, Діденко, Вієцький, Дрозд, Єрещенко, Теременко, Фомін (лідеро), Брова (Ліберо), Остапенко, Семенюк, Ковальов, Щитков, Полуян, Сидоренко
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- ЧЄ проходить з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.
- Суперниками збірної України по груповому етапу є Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія.
- До плей-оф турніру вийдуть чотири найкращі збірні з кожної групи.