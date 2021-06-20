"Жовто-сині" не віддали супернику жодного сету.

У бельгійському місті Кортрейк збірні України та Бельгії сперечалися за право зіграти у фіналі "Золотої Євроліги".

З самого початку гри українці застосували план бліцкригу й повністю перегравали суперника в усіх аспектах. Капітан збірної України Олег Плотницький повів колектив за собою: він виконав 9 ейсів (подач на виліт), а всього записав на свій рахунок 19 очок.

Лише третя партія видалася більш-менш конкурентною. Україна поступалася 18:21, але керманич "жовто-синіх" Угіс Крастіньш взяв тайм-аут і після цього хід гри повністю перейшов під контроль українських спортсменів. Вони наздогнали суперників 22:22 і на куражі дотиснули бельгійців - 25:22.

Збірна України виступала в наступному складі: Ян Єрещенко (набрав 6 очок), Юрій Семенюк (8), Владислав Діденко (4), Олег Плотницький (19), Максим Дрозд (5), Дмитро Вієцький (14), Денис Фомін (ліберо). На заміну виходили Ілля Ковальов (1) та Олексій Головень (1).

"Золота Євроліга" з волейболу 2021 року

Чоловіки. Другий півфінал

Україна - Бельгія - 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

Варто зазначити, що в першому півфіналі команда Туреччини в п'яти сетах здолала збірну Естонії. В неділю, 20 червня, у фіналі "Золотої Євроліги" Україна й Туреччина вирішать хто найсильніший, а в матчі за 3-є місце Бельгія та Естонія посперечаються за бронзові нагороди.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін