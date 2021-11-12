Збірна України грала з представником елітного дивізіону ЧС збірної Італії.

Збірна України з хокею провела свій перший матч в рамках міжнародного турніру Euro Hockey Challenge, який приймає Будапешт.

Українці зустрічалися зі збірною Італії, яка виступає в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

Українська збірна поступалася з рахунком 0:2 після перших двох періодів, але потім зуміла вирватися вперед. Правда, зберегти перевагу не вдалося - 3:3. У серії булітів точнішими виявилися італійці, які реалізували дві спроби.

Україна - Італія - 3:4 (за булітами) (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)

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Далі 13 листопада збірна України зіграє зі збірною Угорщини.

Варто відзначити, що до складу збірної України на цьому турнірі увійшли сім хокеїстів київського "Сокола", які мають російські паспорти, але планують прийняти українське громадянство.

Про це офіційно повідомила Федерація хокею України після того, як ХК "Донбас" відкликав сімох своїх гравців з табору української збірної.

"Відгукнулися сім гравців "Сокола", які поки виступають з російськими паспортами, але мають українське коріння і хочуть прийняти громадянство нашої держави. Можливо, тренерський штаб звернув би увагу і на інших хокеїстів, але вибір робився, перш за все, серед виконавців, які не мали проблем з візами, були вакциновані і мали негативні ПРЛ-тести", - повідомила ФХУ.

Скандал у збірній України перед турніром

Спочатку до складу збірної України на турнір увійшли 22 хокеїсти. Однак ХК "Донбас" відкликав з команди сімох гравців.

Свій вчинок президент "Донбасу" Борис Колесніков пояснив так: "Керівництво "Донбасу" та інших клубів не вважають Федерацію хокею України якоюсь законною організацією, і вони мають право це робити. Це зграя шахраїв. Ми не будемо взаємодіяти з приватними лавочками".

Замість сімох гравців "Донбасу" були викликані гравці з російськими паспортами, які планують прийняти українське громадянство. Це захисники Єгор Мажуга, Михайло Рибалко та Андрій Алексєєв, нападники Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Олександр Павленко та Андрій Смирнов.

Стало відомо, що "Донбас" розірвав угоду з найкращим бомбардиром плей-офф УХЛ 2020/21 Віталієм Лялькою, який відмовився повертатися зі збірної.

Автор: Антон Дудар