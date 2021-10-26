Ті Джей Оші оформив хет-трик у ворота "Оттави".

В поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ "Оттава Сенаторз" приймала "Вашингтон Кепіталз" і програла з рахунком 7:5. Втім, гра запам'яталася курйозним епізодом за участі вболівальниці.

Зірковий форвард "Вашингтона" та збірної США Ті Джей Оші оформив хет-трик в другому періоді. За традицією, вболівальники почали кидати свої кепки на лід, щоб привітати гравця з трьома закинутими шайбами. А ось одна з фанаток здивувала всіх, кинувши американському бомбардиру свій бюстгальтер.

Для Оші це шостий хет-трик у кар'єрі та перший від п'ятого травня 2021 року.

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Автор: Артем Будрін