В італійському Антгольці завершилася чоловіча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.
Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Наші хлопці прибігли до фінішу шостими! Сумарно українські біатлоністи використали одинадцять додаткових патронів.
Цимбал розпочав гонку і передав естафету на 7-й позиції. Підручний свій етап завершив п'ятим, Дудченко передав естафету на 7-му місці, а Прима фінішував шостим.
Кубок світу в Антгольці. Результати чоловічої естафети
1. Норвегія – 1.12.14,7 (0+4)
2. Росія – 1.57,2 (1+12)
3. Німеччина – 2.04,4 (0+4)
4. Франція – 2.20,5 (0+7)
5. Канада – 2.31,5 (1+8)
6. Україна – 2.38,7 (0+11)
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- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Має (636 очка) і Емільєн Жаклен (501). Топ-3 замикає норвежець Тар'є Бо (486).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очко), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Дінара Алімбекова (535).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 33-тє місце) і у Юлії Джими (147 очок і 30-та позиція).