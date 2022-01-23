Українська команда фінішувала на шостому місці.

В італійському Антгольці завершилася чоловіча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Наші хлопці прибігли до фінішу шостими! Сумарно українські біатлоністи використали одинадцять додаткових патронів.

Цимбал розпочав гонку і передав естафету на 7-й позиції. Підручний свій етап завершив п'ятим, Дудченко передав естафету на 7-му місці, а Прима фінішував шостим.

Кубок світу в Антгольці. Результати чоловічої естафети

1. Норвегія – 1.12.14,7 (0+4)

2. Росія – 1.57,2 (1+12)

3. Німеччина – 2.04,4 (0+4)

4. Франція – 2.20,5 (0+7)

5. Канада – 2.31,5 (1+8)

6. Україна – 2.38,7 (0+11)

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