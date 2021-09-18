Збірна України закинула на 12 очок більше, ніж Росія / фото ФБУ
Збірна України з баскетболу 3х3 виграла обидва матчі у своїй групі на чемпіонаті Європи U-17 в Португалії.
Суперниками української команди були збірні Сербії та Росії.
В першій грі вітчизняні баскетболісти з рахунком 18:15 здолали сербів. В другому поєдинку групи Україна розгромила збірну Росії - 21:9.
З двома перемогами в групі збірна України з першого місця вийшла у чвертьфінал, де зіграє з другою командою групи С. Там 18 вересня завершують боротьбу між собою Білорусь, Словенія та Ізраїль.
18 вересня боротьбу на груповому етапі починає жіноча збірна України U-17.