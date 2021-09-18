Молодіжна українська збірна з баскетболу 3х3 успішно стартувала на Євро.

Збірна України з баскетболу 3х3 виграла обидва матчі у своїй групі на чемпіонаті Європи U-17 в Португалії.

Суперниками української команди були збірні Сербії та Росії.

В першій грі вітчизняні баскетболісти з рахунком 18:15 здолали сербів. В другому поєдинку групи Україна розгромила збірну Росії - 21:9.

З двома перемогами в групі збірна України з першого місця вийшла у чвертьфінал, де зіграє з другою командою групи С. Там 18 вересня завершують боротьбу між собою Білорусь, Словенія та Ізраїль.

18 вересня боротьбу на груповому етапі починає жіноча збірна України U-17.

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Автор: Артем Будрін