Чергову золоту медаль для України завоювали Марина і Владислава Алексєєви.

Збірна України з артистичного плавання завоювала сьому золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, який проходить в Римі.

Ще одну нагороду найвищої якості нам приніс виступ Марини та Владислави Алексєєвих, які стали чемпіонками континенту в технічній програмі серед жіночих дуетів.

Українки виконали програму на 92.8538 бали і випередили всіх конкуренток, завоювавши для України перше в історії золото в технічному дуеті.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022. Технічний дует

Марина Алексєєва / Владислава Алексєєва (Україна) - 92.8538

Анна-Марія Александрі / Ейріні-Марина Александрі (Австрія) - 91.9852

Лінда Черруті / Констанца Ферро (Італія) - 90.3577

Зазначимо, що 13 серпня Владислава і Марина Алексєєви перемогли в довільній програмі дуетів на ЧЄ-2022 в Римі, а 14 серпня Марта Федіна завоювала для України історичне золото у програмі довільного соло.

Таким чином, Україна залишається непереможною в жіночих дисциплінах артистичного плавання на водному Євро.

Додамо, що чемпіонат Європи проходить в Римі з 11 по 21 серпня. Змагання в артистичному плаванні відбудуться з 11 по 15 серпня.

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