На чемпіонаті Європи в Римі Україна виграла вже п'ять золотих медалей.

Українська синхроністка Марта Федіна виграла четверту золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Римі (Італія).

У фіналі довільного соло Марті вдалося виконати програму на 94.6333 бали, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць і перевершило її фінальний результат на чемпіонаті світу (93.8).

Відзначимо, що для 20-річної Марти Федіної це перше в кар'єрі європейське золото саме в довільному соло. Крім того, ця нагорода стала знаковою для України - це перший тріумф нашої країни в історії в цій дисципліні.

Всього на ЧЄ-2022 в Римі Україна виграла вже п'ять золотих медалей.

У суботу, 13 серпня, українські спортсменки Владислава і Марина Алексєєви перемогли в довільній програмі дуетів.

Артистичне плавання. Довільне соло

Марта Федіна ( Україна) - 94,6333 бали

Лінда Черруті (Італія) - 92,1000

Васілікі Александрі ( Австрія) - 91,8333

Відзначимо, що для Федіної це вже четверта золота медаль в Римі і 13-а в кар'єрі медаль на чемпіонатах Європи.

Додамо, що чемпіонат Європи проходить в Римі з 11 по 21 серпня. Змагання в артистичному плаванні відбудуться з 11 по 15 серпня.

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