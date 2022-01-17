У третьому турі групового етапу чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків збірна України поступилася Хорватії.
"Жовто-сині" програли з рахунком 38:25. Матч відбувся в угорському місті Сегед.
Україна - Хорватія - 25:38
Україна: Терехов, Комок, Касай, Артеменко, Ільченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Близнюк, Тільте, Міноцький, Залевський, Горіга, Турченко, Буйненко, Донцов
Хорватія: Пешич, Сунжич, Маріч, Гадза, Годжун, Івіч, Купіч, Циндрич, Граховац, Лучин, Равнич, Мартинович, Шипіч, Главас, Єлінич, Срна
Нагадаємо, що в першому турі наша команда програла сербам (31:23). А в другому поєдинку Україна не змогла зупинити потужну Францію (36:23). Українські гандболісти з нулем очок фінішували на останній четвертій позиції в групі С і покинули чемпіонат Європи.
Євро-2022 з гандболу: що треба знати
- 15-й чемпіонат Європи з гандболу проходить з 13 по 30 січня в Словаччині та Угорщині.
- 24 збірні беруть участь в змаганнях. Вони поділені на 6 квартетів. До наступного раунду вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Україна потрапила в групу С, де окрім хорватів є також французи та серби.
- Титул чемпіонів Європи захищає Іспанія.