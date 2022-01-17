"Жовто-сині" вилетіли з турніру без жодної перемоги.

У третьому турі групового етапу чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків збірна України поступилася Хорватії.

"Жовто-сині" програли з рахунком 38:25. Матч відбувся в угорському місті Сегед.

Україна - Хорватія - 25:38

Україна: Терехов, Комок, Касай, Артеменко, Ільченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Близнюк, Тільте, Міноцький, Залевський, Горіга, Турченко, Буйненко, Донцов

Хорватія: Пешич, Сунжич, Маріч, Гадза, Годжун, Івіч, Купіч, Циндрич, Граховац, Лучин, Равнич, Мартинович, Шипіч, Главас, Єлінич, Срна

Нагадаємо, що в першому турі наша команда програла сербам (31:23). А в другому поєдинку Україна не змогла зупинити потужну Францію (36:23). Українські гандболісти з нулем очок фінішували на останній четвертій позиції в групі С і покинули чемпіонат Європи.

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