На київському етапі Гран-прі російських гімнасток не буде.

Збірна Росії з художньої гімнастики не виступить на етапі Гран-прі у Києві.

Відповідну заяву зробила президентка російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова. За словами чиновниці збірна Росії не приїде в столицю України через "ситуацію, яка склалася".

"У зв'язку зі ситуацією, що склалася між Росією та Україною, звичайно, станом на сьогодні збірна Росії до Києва не поїде", - сказала Вінер-Усманова для "Спорт-Експрес".

Етап Гран-прі з художньої гімнастики у Києві запланований на 14-15 березня.

Путін визнав "ЛДНР"

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Відразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, підкреслив, що мова йде про порушення цілісності України та фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.