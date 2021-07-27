Бронзову призерку Токіо оплесками зустріли в аеропорту Борисполя.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід повернулася до України з Токіо. 20-річна спортсменка на Олімпіаді-2020 здобула першу медаль в українську скарбничку.

Білодід зустрічали в аеропорту "Бориспіль" не лише журналісти, а й уболівальники. Дівчині вручили квіти, а потім її провели на пресконференцію.

"Пройшло кілька днів після змагань. Зараз вже розумію, що ця медаль дуже важлива для мене. Вона завжди буде в історії. Перша медаль у жіночому дзюдо для України. Це пам'ять на все життя для мене і моєї родини", - сказала Дар'я.

"Я повинна відпочити. Останній рік, навіть років 5 були дуже важкими. Складна підготовка і психологічно, і фізично. І мені потрібен час - місяць, два, щоб відпочити, перезавантажитися та налаштуватися на наступний олімпійський цикл", - додала наша дзюдоїстка.

Нагадаємо, що Білодід пояснила, чому розплакалася після свого успіху на татамі.

Бронзова медаль Білодід: факти

Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо.

Для 20-річної Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Для України це перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо.

Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах. Раніше три медалі в дзюдо Україні принесли чоловіки: Руслан Мішуренко (бронза в Сіднеї-2000) і Роман Гонтюк (срібло в Афінах-2004 і бронза в Пекіні-2008).

Автор: Артем Будрін