Запорізький Мотор зазнав другої поразки в гандбольній Лізі чемпіонів

Чемпіон України мінімально поступився польському клубу.

Запорізький "Мотор" у 3-му турі гандбольної Ліги чемпіонів грав проти польського клубу "Віве Кельце". Матч пройшов у Запоріжжі та завершився мінімальною поразкою українського клубу. "Мотор" - "Віве Кельце" - 25:26 (13:14, 12:12) "Мотор": Комок, В'юнник, Моліна, Бохан, Бурзак, Васильєв, Горига, Денисов, Касай, Козакевич, Кравченко, Малашінскас, Пуховський, Тільте, Турченко, Себетич. Читайте такожЗапорізький Мотор поступився Барселоні в гандбольній Лізі чемпіонів Для "Мотора" це друга поразка в трьох матчах групового етапу. У першому турі український клуб переміг "Порту", а в другому поступився "Барселоні". "Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати "Мотор" вдев'яте у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".

У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд. Автор: Антон Дудар

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