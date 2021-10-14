Запорізький Мотор втретє програв в гандбольній Лізі чемпіонів

Чемпіон України на виїзді поступився французькому клубу.

Запорізький "Мотор" у 4-му турі гандбольної Ліги чемпіонів грав проти французького клубу ПСЖ. Матч пройшов у Парижі та завершився поразкою українського клубу. ПСЖ - "Мотор" - 40:32 (19:14, 21:18) "Мотор": Комок, В'юнник, Моліна, Бохан, Бурзак, Васильєв, Горига, Денисов, Касай, Козакевич, Кравченко, Малашінскас, Пуховський, Тільте, Турченко, Себетич. Для "Мотора" це третя поразка в чотирьох матчах групового етапу. У першому турі український клуб переміг "Порту", а в другому та третьому турах поступився "Барселоні" і "Віве Кельце" відповідно. Читайте такожЗапорізький Мотор зазнав другої поразки в гандбольній Лізі чемпіонів "Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати "Мотор" вдев'яте у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".

У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд. Автор: Артем Будрін

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