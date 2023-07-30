Жіноча збірна України посіла четверте місце на ЧС-2023 з фехтування.

У неділю, 30 липня, жіноча збірна України завершила свої виступи на ЧС-2023 з фехтування.

Українки в поєдинку за путівку до фіналу турніру програли команді Франції з рахунком 32:45. В іншому матчі 1/2 фіналу збірна Угорщини перемогла команду Південної Кореї (45:39).

У матчі за бронзові нагороди Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова протистояли збірній Південної Кореї. Поєдинок закінчився поразкою української команди з рахунком 32:45.

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Таким чином, жіноча збірна України посіла четверте місце і залишилася без медалей ЧС-2023 з фехтування.

Додамо, що в 1/16 фіналу чемпіонату світу українки перемогли команду Узбекистану (45:27), потім в 1/8 фіналу Харлан і компанія виграли у Італії (45:33), а в 1/4 фіналу виявилися сильнішими команди США (45:44).

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