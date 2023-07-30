Перемогу збірній України приніс чемпіонський укол Ольги Харлан.

У неділю, 30 липня, відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з фехтування, в якому жіноча збірна України протистояла США.

Перемогу в напруженому поєдинку здобула українська команда. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здолали команду США в один укол - 45:44.

Відзначимо, що долю путівки до півфіналу вирішив чемпіонський укол Ольги Харлан.

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В 1/2 фіналу ЧС-2023 з фехтування жіноча збірна України зустрінеться з командою Франції.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Українки змогли вибити з розіграшу команду Італії, яка вважалася однією з фавориток турніру.

Додамо, що Ольга Харлан могла і не виступити на командному ЧС з фехтування через скандальну дискваліфікацію, яку вона отримала від Міжнародної федерації фехтування за відмову потиснути руку російській спортсменці.

Дискваліфікація українки викликала великий резонанс. На тлі цього скандалу Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024, а Міжнародна федерація фехтування (FIE) призупинила дискваліфікацію української спортсменки на чемпіонаті світу.

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