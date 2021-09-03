Ангеліна Калініна поступилася в матчі другого кола.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла пройти до третього кола US Open.

Українка покинула турнір "Великого шолома", поступившись екс-першій ракетці світу Анжелік Кербер з Німеччини.

Калініна зазнала поразки за підсумками двох сетів - 3:6, 2:6.

Зазначимо, що цього року Калініній вдавалося обіграти Кербер, але друга зустріч з німкенею завершилася для українки поразкою.

Раніше на US Open Калініна здобула вольову перемогу в матчі першого кола.

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Україна на US Open: головне

В одиночному розряді в основній сітці від України на турнірі залишилася тільки Еліна Світоліна, яка вже дійшла до третього кола.

Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.

Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.

Автор: Антон Дудар