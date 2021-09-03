Ангеліна Калініна / фото REUTERS
Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла пройти до третього кола US Open.
Українка покинула турнір "Великого шолома", поступившись екс-першій ракетці світу Анжелік Кербер з Німеччини.
Калініна зазнала поразки за підсумками двох сетів - 3:6, 2:6.
Зазначимо, що цього року Калініній вдавалося обіграти Кербер, але друга зустріч з німкенею завершилася для українки поразкою.
Раніше на US Open Калініна здобула вольову перемогу в матчі першого кола.
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Україна на US Open: головне
- В одиночному розряді в основній сітці від України на турнірі залишилася тільки Еліна Світоліна, яка вже дійшла до третього кола.
- Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open. Також у першому колі турнір покинула Марта Костюк.
- Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.