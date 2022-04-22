20 квітня в боях з російськими загарбниками в Херсонській області загинув майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби Іван Бідняк. У відомого спортсмена залишилися дружина і 6-річний син.
Про це повідомляє Facebook відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області.
"Вічна пам'ять українському Герою! Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Близький друг спортсмена повідомив, що Бідняк вступив у Збройні сили України після широкомасштабного наступу ворога, хоча до того перебував у Європі на роботі.
"Іван родом з Дніпропетровської області. Коли почався широкомасштабний наступ, він повернувся з роботи в Європі і вступив до лав ЗСУ. Загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання", - повідомив близький друг Бідняка.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.
З початку війни багато українських спортсменів стали на захист рідної країни. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Володимир Єзерський, Юрій Вернидуб, Олег Верняєв і багато інших.
Раніше УНІАН повідомляв, що під Ізюмом російські окупанти вбили батька українського олімпійського призера Олександра Воробйова, який захищав Україну у складі добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ".
Іван Бідняк: досягнення в кар'єрі
- На початку 2000-х уродженець Марганця закінчив Львівське училище фізичної культури і багато років входив до складу збірної України.
- У 2010 році Іван разом Сергієм Кудрею і майбутнім призером Олімпійських ігор Олегом Омельчуком завоював на чемпіонаті Європи срібло командного турніру у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.
- У 2012 році Бідняк на чемпіонаті світу посів у цій дисципліні сьоме місце і завоював для України першу ліцензію на Олімпіаду-2012.
- У 2013 році на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї Іван Бідняк завоював срібло. У командному турнірі разом з Романом Бондаруком та Олександром Петрівим виборов бронзову нагороду.