У Івана Бідняка залишилися дружина і 6-річний син.

20 квітня в боях з російськими загарбниками в Херсонській області загинув майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби Іван Бідняк. У відомого спортсмена залишилися дружина і 6-річний син.

Про це повідомляє Facebook відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області.

"Вічна пам'ять українському Герою! Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Близький друг спортсмена повідомив, що Бідняк вступив у Збройні сили України після широкомасштабного наступу ворога, хоча до того перебував у Європі на роботі.

"Іван родом з Дніпропетровської області. Коли почався широкомасштабний наступ, він повернувся з роботи в Європі і вступив до лав ЗСУ. Загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання", - повідомив близький друг Бідняка.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

З початку війни багато українських спортсменів стали на захист рідної країни. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Володимир Єзерський, Юрій Вернидуб, Олег Верняєв і багато інших.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Ізюмом російські окупанти вбили батька українського олімпійського призера Олександра Воробйова, який захищав Україну у складі добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ".

Іван Бідняк: досягнення в кар'єрі