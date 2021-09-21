За даними ЗМІ, хлопця вбило струмом під час риболовлі - він зачепив високовольтні лінії електропередач

У неділю, 19 вересня, внаслідок нещасного випадку трагічно загинув фехтувальник - член національної збірної команди України, шпажист ДЮСШ "Армієць" Тимофій Сас (Калітовський).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Національна федерація фехтування України.

"Федерація фехтування України висловлює глибокі співчуття батькам і родині Тимофія. Світла пам'ять..." - йдеться у повідомленні.

Прощання з хлопцем відбудеться 21 вересня з 13:30 біля входу у спорткомплекс ДЮСШ "Армієць".

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Як повідомляють ЗМІ, хлопця вбило струмом під час риболовлі. У неділю, 19 вересня, близько 15:00 медики повідомили в поліцію, що 16-річний хлопець отримав електричний розряд, несумісний із життям.

Поліцейські встановили, що два неповнолітніх товариші прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити.

16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Він отримав при цьому розряд.

Небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть підлітка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Автор: Денис Прядко