Збірна України розгромила збірну Росії у відбірковому матчі чемпіонату Європи з регбіліг (регбі-13). Матч пройшов у Белграді, який приймає кваліфікаційний турнір.
Про це повідомив офіційний сайт Спортивного комітету України.
Матч завершився з рахунком 96:18 на користь української збірної.
Після першого тайму рахунок був 36:18, а після перерви українці знищили суперника - 60:0.
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Відзначимо, що раніше Росія програла Сербії з рахунком 10:66, а у вирішальному поєдинку за право підвищитися в класі з Дивізіону В в Дивізіон А 9 жовтня зіграють Україна і Сербія. Українці поки очолюють таблицю, оскільки обіграли Росію більш крупно.