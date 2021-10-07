У другому таймі був зафіксований рахунок 60:0.

Збірна України розгромила збірну Росії у відбірковому матчі чемпіонату Європи з регбіліг (регбі-13). Матч пройшов у Белграді, який приймає кваліфікаційний турнір.

Про це повідомив офіційний сайт Спортивного комітету України.

Матч завершився з рахунком 96:18 на користь української збірної.

Після першого тайму рахунок був 36:18, а після перерви українці знищили суперника - 60:0.

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Відзначимо, що раніше Росія програла Сербії з рахунком 10:66, а у вирішальному поєдинку за право підвищитися в класі з Дивізіону В в Дивізіон А 9 жовтня зіграють Україна і Сербія. Українці поки очолюють таблицю, оскільки обіграли Росію більш крупно.

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Автор: Антон Дудар