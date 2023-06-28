У фіналі українки перемогли команду Польщі.

У середу, 28 червня, на Європейських іграх-2023 у Кракові відбувся фінал турніру з кульової стрільби з пістолета (25 метрів).

Перемогу в цьому змаганні здобула жіноча збірна України. У фіналі українки перемогли команду Польщі з рахунком 16:10.

У складі "синьо-жовтих" виступили Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова.

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У фінал Україна вийшла, здобувши перемогу на двох етапах кваліфікації.

Додамо, що раніше на Європейських іграх-2023 Олена Костевич завоювала бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м). А Юлія Коростильова в парі з Павлом Коростильовим виграли золоту медаль в міксті.

Відзначимо, що в активі збірної України вже 35 завойованих нагород на Європейських іграх-2023: 18 золотих, 10 срібних і 7 бронзових. У загальному медальному заліку "синьо-жовті" посідають третє місце. Лідирує збірна Італії, в активі якої 19 золотих, 19 срібних і 25 бронзових нагород.

Європейські ігри-2023 у польському Кракові стартували 21 червня і триватимуть до 3 липня.

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